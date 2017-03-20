經典賽》明與波多黎各殊死戰 荷蘭喜迎王牌終結者入陣

簡森加入荷蘭隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連兩屆挺進四強的荷蘭喜迎奧援入陣，道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）今結束練習後已與球隊告假，向國家隊報到待命，準備明對波多黎各殊死戰上場關門。

「我持續關注比數、收看重播，這些傢伙毫無疑問能一路走到這裡，他們天賦異稟，拚出好球。」簡森說，「現在我來啦！成為他們的一份子，希望能夠幫上忙。」

荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）認為簡森的加入十分振奮人心，稱讚他是最棒的終結者之一，「經典賽開打時，簡森還沒準備好，但隨著（大聯盟）球季即將開打，他現在已蓄勢待發，能有他在隊上真是太開心了。」穆藍斯說。

荷蘭連兩屆挺進四強決賽。（資料照，歐新社）

經典賽四強決賽將於洛杉磯道奇球場進行，簡森有望在最熟悉的地方登板關門，同效力道奇的波多黎各左外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）表示很期待能與簡森同場較勁。

「他會衝著你而來，大家都知道他會丟卡特球，就像李維拉（Mariano Rivera）一樣。也許會搭配些滑球，但全世界都知道他就是要丟卡特球，就死命糾纏他吧！」赫南德茲說，「如果我得碰上他，想必會是場有趣的戰鬥，希望我是贏家囉。」

這將是簡森第三次於經典賽為祖國效力，他於2009年以捕手之姿坐鎮，2013年時於四強賽以投手身分加入但一球未投。

赫南德茲期待與簡森對決。（資料照，USA Today Sports）