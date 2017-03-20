西甲》「梅」開二度 巴塞隆納主場力克瓦倫西亞 （影音）
2017/03/20 09:57
〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第28輪，巴塞隆納在主場迎戰瓦倫西亞，上半場兩隊各進2球，下半場梅西（Lionel Messi）抽射破門，終場前戈麥斯（Andre Gomes）錦上添花，巴塞隆納最後以4：2獲勝。
瓦倫西亞在上半場率先破門，第29分鐘，曼加拉（Eliaquim Mangala）在禁區接應角球以頭錘得手。第35分鐘，內馬爾（Neymar Jr.）拋界外球，蘇亞雷斯（Luis Suarez）在禁區推射遠角破門，比數變成1：1平手。第45分鐘，曼加拉回防時在禁區內拉倒蘇亞雷斯，被裁判出示紅牌罰下場，隨後梅西將12碼罰球踢進，巴塞隆納以2：1領先。
上半場補時階段，蓋亞（Jose Gaya）助攻中路的穆尼爾（Munir El Haddadi）推射得分，瓦倫西亞把比數追平為2：2。
進入下半場，第53分鐘，梅西在禁區右側接隊友傳球，晃開防守者後起腳抽射入網。第89分鐘，內馬爾左路切入底線後回傳中路，助攻戈麥斯破門。終場比數4：2，巴塞隆納獲勝。
梅西（左）單場攻進2球。（路透社）
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