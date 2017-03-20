經典賽》最後一輪拚了！美國找前國聯救援王助陣
2017/03/20 09:55
梅倫森。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕美國昨擊敗多明尼加挺進四強，首戰將強碰日本，為添補牛棚戰力，他們找來巨人新任終結者梅倫森（Mark Melancon）助拳。
現年31歲的梅倫森，過去曾效力洋基、太空人等隊，2015年時，他在海盜繳出51次救援成功，拿下國聯救援王，上季在海盜和國民則繳出47次救援成功、1.46防禦率的成績，去年底與巨人簽約，還一度創下救援投手最大合約紀錄，但後來被查普曼打破。
美國將在台灣時間22日早上迎戰日本，外媒推測可能將由國民投手洛克（Tanner Roark）先發。
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