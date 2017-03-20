阿諾帕瑪邀請賽》雷許曼最後一回合殺出奪冠 潘政琮並列56名

雷許曼抱著獎盃與妻兒合照。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕在家人的鼓勵與催促下，澳洲選手雷許曼今天扮演程咬金，在阿諾帕瑪邀請賽最後1回合衝刺成功，以4回合總計277桿，1桿之差險勝美國奇斯納和霍夫曼，贏得他在美巡賽的第2勝。

雷許曼賽後抱著獎盃與妻兒合影，他的大兒子哈維今年5歲，以前一直看著他的朋友達許在比賽結束後，衝上第18洞果嶺，投入他的父親，前澳洲球王戴伊的懷抱，一起慶祝勝利。

過去這1年哈維一直問：「爸爸，為什麼從來沒看你舉起冠軍盃。」雷許曼為了家人，也為了兒子的夢想，今天終於在阿諾帕瑪邀請賽抱起冠軍盃。

最後1回合雷許曼打了3個博蒂、2個柏忌，加上第16洞推進52呎長距離的老鷹推桿，以69桿完賽，總計277桿讓他逆轉封王。這是他在2012年6月之後，相隔4年多再次贏得美巡賽冠軍，也讓2個兒子有機會分享他的成就。

原本並列領先的奇斯納和霍夫曼，都沒能守住領先，霍夫曼今天在比賽前半段吞下4個柏忌，造成傷害。奇斯納最後11洞沒有進帳，反而多花3桿，兩人都以73桿完賽，總計278桿並列第2。北愛爾蘭名將麥克羅伊則以279桿，和英格蘭的哈頓並列第4。這是小麥本季第3場美巡賽，目前最佳名次就是並列第4。

台灣好手潘政琮今天前9洞吞了兩個柏忌，，所幸第14洞推進18呎博蒂，第16洞兩桿攻上果嶺，兩推再抓小鳥，以平盤72桿完賽，總計292桿並列56名。本週小潘沒參加WGC-Dell比洞賽，他將休息1週，下週轉戰休士頓公開賽。

潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）