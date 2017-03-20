LPGA創建者盃》瑞典女將諾奎絲特奪冠 龔怡萍並列46名

諾奎絲特。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA Bank of Hope創建者盃高球賽於台灣時間今天上午結束，瑞典女將諾奎絲特穩步奔向冠軍，她以4回合總計263桿奪下生涯第7勝。

諾奎絲特最後1回合打下5個博蒂、1個柏忌的68桿，4天下來她一共進帳26個博蒂、1個老鷹，只有3個柏忌，總計低於標準桿25桿。

賽後她說：「這1勝可能是最特別的，如果10年前我沒到亞歷桑納州大唸書、打校隊的話，今天就不會站在這裡。來到這裡真的像是回到自己的家，即使我現在住在佛羅里達州。」

南韓田仁智這回合打出6個博蒂的66桿，可惜出發時落後太多，不追不上領先者。泰國艾莉雅原本略有機會，但第8、9洞連續柏忌放慢了追趕的腳步，後9洞雖有5隻小鳥進帳，68桿完賽，仍以兩桿之差的265桿和田仁智、美國路易絲等人並列第2。張哈娜、朴仁妃和柳蕭然3名南韓女將同為267桿並列第5名。

台灣女將龔怡萍最後1回合打下2個博蒂、1個柏忌的71桿，總計276桿，最後並列46名。本週LPGA將移師南加州，進行起亞菁英賽。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）