NBA》騎士「三巨頭」合轟101分 率隊逆轉湖人
2017/03/20 12:01
詹姆斯繳出34分、6籃板與7助攻。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕昨天騎士「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫輪休，引來外界再次砲火齊發，今日3人齊心出賽面對湖人，克服最多11分落後，在第四節逆轉戰局，以125：120勝出。
騎士戰績一直是東部最佳，但他們近來得面臨客場6連戰，勢必得做出戰力調整，讓主力球員休息；「三巨頭」經過一場的休息後，今日與湖人交手，3人全數出動，可說是精力充沛，不僅彌補其餘球員表現乏善可陳的問題，詹姆斯第四節貢獻14分、厄文16分，兩人聯手演出暴走戲碼，更是球隊翻轉戰局的最大關鍵。
厄文攻下全隊最高46分。（今日美國）
詹姆斯繳出34分、6籃板與7助攻，洛夫挹注21分外帶15籃板，厄文飆進6顆三分球，攻下全隊最高46分，且投籃命中率高達71.4％。
無緣在主場守住勝利的湖人，二年級生羅素（D'Angelo Russell）日前與公鹿一戰發生衝突，賽前遭聯盟罰2.5萬美元（約76萬台幣），他選擇把氣全出在場上，轟進平本季新高的7顆三分球，攻下生涯新高40分，可惜紫金大軍第四節進攻當機，白白浪費最多11分領先，且全隊共5人得分上雙也難敵騎士「三巨頭」。
羅素攻下生涯新高40分。（今日美國）
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