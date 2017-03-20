NBA》P.加索、艾德瑞吉合砍40分 馬刺氣走國王
2017/03/20 14:27
P.加索（左）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺主場迎戰國王，P.加索（Pau Gasol）及艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）兩人合力砍下40分，率馬刺以118：102氣走國王，終止二連敗。
馬刺首節落後6分，第二節開始反攻，以一波6：0攻勢取得領先，之後就再也沒給國王機會。P.加索拿下22分、9籃板；艾德瑞吉也挹注18分、8籃板，兩人三分球都2投2中；雷納德（Kawhi Leonard）則在27分鐘內拿下12分。
馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）也對球員表現滿意：「我們將球運作得很流暢，雙方都非常積極，攻守俱佳，我想我們從幾次挫敗中站起來了。」
艾德瑞吉（左）與希爾德（右）。（美聯社）
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