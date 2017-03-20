經典賽》捨不得與隊友說再見 柯瑞亞：樂意打滿162場比賽

〔體育中心／綜合報導〕經典賽最終四強全數出爐，明由荷蘭與波多黎各率先交手，本屆經典賽至今未嚐敗績的波多黎各派出釀酒人羅培茲（Jorge Lopez）掛帥先發，總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）表示作戰方針始終如一。

「明天的比賽關鍵及策略都沒變，和亞歷桑那集訓、到聖地牙哥比賽時相同，所以我們現在才能站在這。」羅德里奎茲說，「我們將保持侵略性，精算投球量、把握壘上跑者，投手也會搶攻好球帶。」

而隨著經典賽逐漸邁入尾聲，波多黎各三壘手柯瑞亞（Carlos Correa）也表達不捨之情，表示自己樂意和家鄉戰友們一同打拚162場比賽（大聯盟例行賽場數），因為相聚機會實在難得可貴。「我們互相喜愛、彼此照應、相挺，度過很美好的時光，比完賽就得回去春訓了，這項賽事真的很特別呀。」柯瑞亞說。

柯瑞亞不想與同鄉戰友分開。（資料照，法新社）

荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）則認為，經過四年歷練球員都成長許多，在大聯盟也逐漸嶄露頭角。荷蘭陣中擁有多位大聯盟強打，王牌終結者簡森（Kenley Jansen）今也入隊待命。

「上回（準決賽）我們碰到多明尼加，這次要跟波多黎各交手，這兩支隊伍遭遇我們之前都沒輸過球。」荷蘭總教練說，「我知道我的球員們已準備好迎接挑戰，投手群也團結一心準備打仗。」

荷蘭連兩屆於準決賽強碰全勝勁旅。（資料照，美聯社）