MLB》飛太遠！沒收全壘打美技神鱒最狂（影音）

楚奧特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨天美國與多明尼加一戰,金鶯外野手瓊斯(Adam Jones)上演超級美技,沒收對手全壘打,外媒也特別整理近期大聯盟球員沒收全壘打的美技錦集,其中又以天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout)入選3次最多。

1.楚奧特

這場比賽是在2012年,當時的楚奧特還是菜鳥,演出如此精湛的美技守備,讓不少球迷留下深刻印象。

Your browser does not support iframes.

2.高梅茲(Carlos Gomez)

目前效力遊騎兵的高梅茲也以守備見長,過去他效力釀酒人期間,也曾上演沒收全壘打超級美技。

3.皮拉(Kevin Pillar)

藍鳥外野手也曾在2015年球季上演精彩美技,跳起接殺對手,硬是沒收一發全壘打。

Your browser does not support iframes.

4.楚奧特

沒收全壘打,似乎成了楚奧特專長,外媒精選的片段中,他就囊括了3段,攻守都有精采表現,也讓外媒大讚,難怪他能兩度拿下MVP。

Your browser does not support iframes.