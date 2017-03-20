MLB》飛太遠！沒收全壘打美技神鱒最狂（影音）

楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天美國與多明尼加一戰，金鶯外野手瓊斯（Adam Jones）上演超級美技，沒收對手全壘打，外媒也特別整理近期大聯盟球員沒收全壘打的美技錦集，其中又以天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）入選3次最多。

1.楚奧特

這場比賽是在2012年，當時的楚奧特還是菜鳥，演出如此精湛的美技守備，讓不少球迷留下深刻印象。

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2.高梅茲（Carlos Gomez）

目前效力遊騎兵的高梅茲也以守備見長，過去他效力釀酒人期間，也曾上演沒收全壘打超級美技。

3.楚奧特

3.皮拉（Kevin Pillar）

藍鳥外野手也曾在2015年球季上演精彩美技，跳起接殺對手，硬是沒收一發全壘打。

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4.楚奧特

沒收全壘打，似乎成了楚奧特專長，外媒精選的片段中，他就囊括了3段，攻守都有精采表現，也讓外媒大讚，難怪他能兩度拿下MVP。

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