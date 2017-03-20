經典賽》波多黎各尬荷蘭 釀酒人新秀掛帥先發

羅培茲明天將先發抗荷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽四強戰，明天將由波多黎各對決荷蘭揭開序幕，波多黎各將推出釀酒人投手羅培茲（Jorge Lopez）掛帥先發，而荷蘭則是威爾（Diegomar Markwell）、吉爾（Jair Jurrjens）和范登赫克（Rick van den Hurk）之中擇其一。

24歲的羅培茲曾在2015年短暫上過大聯盟，出賽2場繳出1勝1敗、防禦率5.40的成績，而他本屆經典賽預賽先發墨西哥，主投4.1局被敲出2支安打失1分，飆出5次三振和2次保送，也幫助波多黎各以9:4贏球。

荷蘭先發投手預料將從威爾、吉爾和范登赫克3人之中挑選。陣中也傳來好消息，道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）正式加入國家隊，牛棚戰力瞬間大升級。

簡森。（法新社）