經典賽》波多黎各尬荷蘭 釀酒人新秀掛帥先發
2017/03/20 13:19
羅培茲明天將先發抗荷。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽四強戰，明天將由波多黎各對決荷蘭揭開序幕，波多黎各將推出釀酒人投手羅培茲（Jorge Lopez）掛帥先發，而荷蘭則是威爾（Diegomar Markwell）、吉爾（Jair Jurrjens）和范登赫克（Rick van den Hurk）之中擇其一。
24歲的羅培茲曾在2015年短暫上過大聯盟，出賽2場繳出1勝1敗、防禦率5.40的成績，而他本屆經典賽預賽先發墨西哥，主投4.1局被敲出2支安打失1分，飆出5次三振和2次保送，也幫助波多黎各以9:4贏球。
荷蘭先發投手預料將從威爾、吉爾和范登赫克3人之中挑選。陣中也傳來好消息，道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）正式加入國家隊，牛棚戰力瞬間大升級。
簡森。（法新社）
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