NBA》騎士看情況輪休 瑞佛斯：聯盟得解決賽程問題
2017/03/20 13:41
〔體育中心／綜合報導〕快艇日前拜騎士輪休詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）之賜，以108：78輕鬆獲勝。騎士今天（20日）面對湖人，表現與昨天判若兩隊，詹姆斯與厄文上場都超過37分鐘，洛夫也上場25分鐘，最後球隊以125：120險勝。
「我們必須保護我們的球員，」快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說，「但這樣做很難，幾乎不可能。當我們看到全國轉播的比賽是連續賽程，這感覺非常糟。」
上週五（17日），瑞佛斯在對金塊的比賽讓葛瑞芬（Blake Griffin）與小喬丹（DeAndre Jordan）輪休，快艇也以114：129落敗，但他們兩人在前一天面對公鹿都上場超過37分鐘。
「我為進場球迷感到遺憾，」瑞佛斯說，「上週對金塊的比賽，場內有不少穿著葛瑞芬與小喬丹球衣的球迷。聯盟需要把全國直播比賽中的連續賽程拿掉，這樣才不會讓買票進場的球迷失望。」
瑞佛斯（左）希望聯盟能解決賽程問題。（資料照，美聯社）
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