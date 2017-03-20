NBA》洛夫沒位置 詹皇一聲令下菜鳥乖乖坐地板（影音）
2017/03/20 13:50
〔體育中心／綜合報導〕騎士球星詹姆斯（LeBron Jame）一舉一動都是媒體焦點，就連昨天輪休在場邊指揮隊友讓座的影片，也被外媒拿出來討論。
昨天與快艇一戰，騎士詹姆斯、厄文（Kyrie Irving）等人都在板凳上休息，而因為傷勢仍無法登場的洛夫（Kevin Love），一身西裝出現在場邊，不過當時板凳席已滿，球隊一哥詹姆斯見狀，出聲吩咐隊友讓座，陣中最菜的費爾德（Kay Felder）也只能摸摸鼻子，拿著毛巾去坐地板。
現年21歲的費爾德是騎士的菜鳥，本季上場時間不多，出賽38場，平均上場時間9.7分鐘，可拿下4.1分。
詹姆斯。（資料照，美聯社）
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