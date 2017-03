MLB》就是不讓你上壘！塞砲展現超狂雷射肩（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大都會「古巴重砲」塞思佩德斯(Yoenis Cespedes)今天在與馬林魚的熱身賽中,從左外野上演精彩的「雷射肩」阻殺,成功抓到往2壘的跑者,精彩的一幕也登上大聯盟官網。

4局上半,馬林魚安德森(Brian Anderson)敲出左外野方向落地安打,繞過一壘後往二壘狂奔,不過大都會左外野手塞思佩德斯可不是省油的燈,只見他接起球後,快傳二壘,成功抓到打者,這次漂亮的傳球也登上大聯盟官網Cut4。

塞思佩德斯。(資料照,USA Today Sports)