MLB》就是不讓你上壘！塞砲展現超狂雷射肩（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕大都會「古巴重砲」塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）今天在與馬林魚的熱身賽中，從左外野上演精彩的「雷射肩」阻殺，成功抓到往2壘的跑者，精彩的一幕也登上大聯盟官網。

4局上半，馬林魚安德森（Brian Anderson）敲出左外野方向落地安打，繞過一壘後往二壘狂奔，不過大都會左外野手塞思佩德斯可不是省油的燈，只見他接起球後，快傳二壘，成功抓到打者，這次漂亮的傳球也登上大聯盟官網Cut4。

塞思佩德斯。（資料照，USA Today Sports）