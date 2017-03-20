日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播

簽下台灣旅日職棒好手陽岱鋼與新秀投手廖仁任磊的日本讀賣巨人隊，由社長久保博（左二）、前選手中畑清（左四）來台宣布要打造台灣為第二主場，並與負責賽事轉播的愛爾達電視總經理陳怡君（左一）、緯來電視網副總何孝齊（左三）一同點睛祈福。（記者張嘉明攝）



〔記者吳清正／台北報導〕日本巨人隊球團社長久保博今天親自來台宣布，今年起巨人隊的全主場賽將在台灣直播，陽岱鋼也透過影片邀請球迷，收看轉播為他加油。

巨人隊全主場賽事將透過有線電視、MOD和網路，在緯來電視網和愛爾達電視頻道播出，包括3月31日起的71場主場例行賽，以及3月23、25、26的3場官辦熱身賽，如果巨人隊打進季後賽，也將從10月14日起進行直播。

緯來、愛爾達也將於3月31日和4月1日下午，在信義區的香堤廣場，和台北市政府體育局共同舉辦「台灣第二主場戶外直播觀賞會」，邀請球迷為陽岱鋼和巨人隊加油，到場的球迷有機會獲得特製禮品及陽岱鋼相關商品。

簽下台灣旅日職棒好手陽岱鋼與新秀投手廖仁任磊的日本讀賣巨人隊，由社長久保博來台宣布要打造台灣為第二主場，並將開設中文官方網站與粉絲團。（記者張嘉明攝）



簽下台灣旅日職棒好手陽岱鋼與新秀投手廖仁任磊的日本讀賣巨人隊，來台宣布要打造台灣為第二主場，並將開設中文官方網站與粉絲團，前選手中畑清在記者會高唱巨人隊加油歌。（記者張嘉明攝）

簽下台灣旅日職棒好手陽岱鋼與新秀投手廖仁任磊的日本讀賣巨人隊，由社長久保博（左二）、前選手中畑清（左四）來台宣布要打造台灣為第二主場，並與負責賽事轉播的愛爾達電視總經理陳怡君（左一）、緯來電視網副總何孝齊（左三）一同點睛祈福。（記者張嘉明攝）

