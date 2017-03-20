NBA》輪休成聯盟風潮？ 丹東尼：我就很討厭
2017/03/20 15:46
〔體育中心／綜合報導〕火箭昨天在客場以109：105險勝金塊，雖然是連續第2天出賽，但火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）還是讓主力球員上場，賽後他表示，自己就很討厭輪休。
「輪休球員的決定都來自隊醫與傷病防範治療師。」丹東尼說，「我對輪休這種事不太瞭解，但我們擁有想打滿82場比賽的球員，還曾經討論過球員們是否需要輪休。」
截至目前為止，哈登（James Harden）、亞里扎（Trevor Ariza）、迪卡爾（Sam Dekker）在70場例行賽中全勤，從湖人轉來的威廉斯（Lou Williams）本季也全勤（58場在湖人，12場在火箭）。
「我討厭輪休。」丹東尼笑著說，「我們曾經讓努內（Nene）與戈登（Eric Gordon）休息過，並確保他們不會上場太久，目的是防止他們受傷。如果治療師告訴我哈登需要休息一天，也許我會讓他輪休，但我認為哈登自己也想打滿82場，他正朝著這個目標前進。」
丹東尼。（資料照，美聯社）
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