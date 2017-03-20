中職》盼悍將元年火力全開 富邦年度口號「Fire up」

富邦育樂總經理蔡辰儒（中）率球員、啦啦隊女孩、吉祥物合影。（記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天舉辦開季記者會，領隊蔡承儒發表全新主客場球衣以及相關商品，並公布球團年度口號為「Fire up」，希望球隊元年能夠火力全開。

蔡承儒表示，為了紀念富邦悍將元年和首場比賽，特別設計了兩款徽章，將在開幕戰當日搭配不同票種，贈送給球迷朋友，只送不賣。

蔡承儒最後也感謝各方的支持與鼓勵，並希望球迷能到場加油。

富邦育樂總經理蔡辰儒（中）率球員合影。（記者廖振輝攝）