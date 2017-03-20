中職》剛從Lamigirls「退役」 Amis轉戰富邦悍將啦啦隊
2017/03/20 16:36
Fubon Angels。（記者廖振輝攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天舉辦開季記者會，新球衣、年度口號、吉祥物和啦啦隊公開亮相，啦啦隊Fubon Angels不乏熟面孔，年初才剛宣布從Lamigirls離隊的Amis（艾蜜絲）也在其中，引發球迷熱議。
Amis過去在Lamigirls人氣超高，臉書粉絲專頁坐擁30萬人按讚，1月Lamigo宣布新球季專屬啦啦隊Lamigirls將進行新舊戰力交接，7名離隊成員中包括Amis將在主場開幕戰後退下Lamigirls身分轉任樂猿播報球評班底，但事隔2個月，有球迷在ptt爆料「A開頭」女孩將加入富邦啦啦隊陣容，也有不少其他啦啦隊成員轉隊。
隨著開季記者會，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels也於今天謎底揭曉，除了Amis是中職球迷熟悉的女孩之外，卡卡、橘子、「葛皇」Grace是原先義大犀牛Rhino Angels原成員，前統一獅Julie、中信兄弟Passion Sisters豆芽、東東也加入富邦啦啦隊行列，一字排開一共12名女孩，聲勢浩大。
Fubon Angels。（記者廖振輝攝）
Amis（右）和妍言（左）新球季都將退下Lamigirls身分。（資料照，記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 中職》盼悍將元年火力全開 富邦年度口號「Fire up」
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 中職》神全「薪」境界 2年總值可破2000萬
- 中職》「富」爸爸加薪 球員揪感心
推薦新聞
-
NBA》卡斯比落腳何處？ 傳灰狼機會最大2017/03/20 17:44
-
中職》悍將新主客場球衣 吉祥物、啦啦隊全亮相（圖輯）2017/03/20 16:34
-
NBA》勇士再作客雷霆 杜蘭特不會上2017/03/20 15:44
-
中職》盼悍將元年火力全開 富邦年度口號「Fire up」2017/03/20 15:38
-
MLB》就是不讓你上壘！塞砲展現超狂雷射肩（影音）2017/03/20 15:17