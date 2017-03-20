中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布

陳金鋒。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今天舉行開季記者會，除了新球衣是焦點，陳金鋒將加盟也成另一大話題。富邦育樂總經理蔡承儒明確表示，陳金鋒將擔任球隊副領隊，會在開季前另外宣布。

39歲的陳金鋒去年在桃猿結束球員生涯，富邦早就表態有意願延攬他入隊。只是之前傳聞富邦想邀陳金鋒擔任形象大使，如果他的定位確認，將擔任球團副領隊一職。

蔡承儒今天表示，其實雙方已經談得差不多，形象大使只是之前一個想法，之後就朝不同方向進行，「目前細節已經差不多了，我們再次確認後，就會另行公布。」

陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）