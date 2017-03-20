中職》悍將新主客場球衣 吉祥物、啦啦隊全亮相（圖輯）
2017/03/20 16:34
富邦育樂總經理蔡辰儒（中）率球員、啦啦隊女孩、吉祥物合影。（記者廖振輝攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今舉行開季記者會，公布全新主客場球衣以及相關商品，領隊蔡承儒公布球團年度口號為「Fire up」。他最後也感謝各方的支持與鼓勵，並希望球迷能到場加油。
富邦悍將除了公布全新主客場球衣外，新吉祥物FRANKIE、新啦啦隊女孩Angels也一同亮相。
新吉祥物FRANKIE。（記者廖振輝攝）
新吉祥物FRANKIE。（記者廖振輝攝）
新啦啦隊女孩Angels。（記者廖振輝攝）
新啦啦隊女孩Angels。（記者廖振輝攝）
富邦悍將開季記者會，林益全。（記者廖振輝攝）
高國輝。（記者廖振輝攝）
倪福德。（記者廖振輝攝）
胡金龍。（記者廖振輝攝）
林琨笙。（記者廖振輝攝）
林哲瑄。（記者廖振輝攝）
富邦育樂總經理蔡辰儒（中）率球員合影。（記者廖振輝攝）
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