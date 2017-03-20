中職》富邦元年將起 蔡承儒期盼場均5500人

富邦領隊蔡承儒。（記者廖振輝攝）



〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今天舉行開季記者會，除了公布主客場球衣，也宣布年度口號「Fire Up」（火力全開）。富邦領隊蔡承儒期盼今年奪冠，也希望進場人數平均能達5500人。

富邦為了迎接隊史元年，今天在台北信義區舉行的開季記者會相當盛大，包括高國輝、胡金龍、林益全、林哲瑄、羅力等10名主力球員穿著全新主、客場球衣「走秀」，讓在場媒體和球迷都看得目不轉睛。

儘管球團砸重本設計球衣、商品，但蔡承儒不願透露花費，只表示球衣特別注重球員的舒適性和方便度，完全以照顧球員的需求為主。另外，富邦今年在球衣上也不會貼上贊助廣告，只會在右臂繡上特別設計的首季臂章。

由於義大犀牛去年奪冠，富邦今年接手後，目標當然仍是冠軍，蔡承儒也期盼3月25日開幕戰就能擊敗對手中信兄弟，笑說：「贏球當然比較爽啊！」

富邦首戰可望滿場，蔡承儒對於今年票房也有期待，希望進場人數平均可達5500人。只是對於球隊要達到損益平衡，他個人認為沒那麼快，至少要5年後才能期待。

富邦育樂總經理蔡辰儒（中）率球員、啦啦隊女孩、吉祥物合影。（記者廖振輝攝）