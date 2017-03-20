中職》富邦吉祥物Frankie亮相 是男生、不是動物
2017/03/20 16:44
富邦悍將吉祥物Frankie。（記者廖振輝攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今天不但公布全新主、客場球衣，吉祥物Frankie也首次亮相，領隊蔡承儒還特別介紹「他」：「他是男生，不是動物，就是一個虛擬的卡通人物。」
富邦去年底就已公布隊名和隊徽，但吉祥物卻未同時亮相，也讓不少球迷好奇：「富邦的吉祥物到底是什麼啊？」結果可愛的Frankie今天初次亮相，就讓獲邀進場的50名球迷驚呼，只是仍有人對他的「身分」存疑，還有球迷認為是貓。
蔡承儒表示，其實Frankie就是虛擬的卡通人物，還預告今年就會有其他的夥伴加入，但對於是否會以「吉祥物家族」呈現，他則先賣關子。
Frankie出現後，也成為中職四隊唯一不是動物的吉祥物。
富邦悍將吉祥物Frankie。（記者廖振輝攝）
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