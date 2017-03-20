NBA》卡斯比落腳何處？ 傳灰狼機會最大
2017/03/20 17:44
卡斯比在鵜鶘只打了一場比賽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕以色列28歲前鋒卡斯比（Omri Casspi）上個月受傷遭鵜鶘釋出，不過卡斯比已完全復原，先前據傳灰熊、快艇等隊都有意簽下他，不過根據《ESPN》記者表示，目前灰狼是最有機會能與卡斯比簽約的球隊。
卡斯比原為國王球員，但在季中時與卡森斯（DeMarcus Cousins）一同被交易至鵜鶘，不料卡斯比在鵜鶘的第一場比賽就弄傷大拇指，隨即遭到釋出。經過休養後，卡斯比積極回歸球場，先前也曾傳出有多支能進入季後賽的球隊想延攬他，包括灰熊、快艇及塞爾提克等。
灰狼球員別利查（Nemanja Bjelica）在上週四因腳傷宣告報銷，急需一名前鋒替補空缺，因此據傳灰狼正在與卡斯比進行交易，並非常有機會簽約。
卡斯比本季總共出戰23場比賽，平均可得6.1分、4籃板，出手命中率則有46%，外線命中率也有39.4%。
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