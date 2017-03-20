中職》張正偉月薪登40萬俱樂部 鄭凱文、陳鴻文還在喬

張正偉登上40萬俱樂部。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟球團今（20）公布主力球員調薪結果，去年表現佳的投手鄭錡鴻、林克謙獲得加薪；經典賽國手張正偉月薪登上40萬俱樂部，至於投手鄭凱文、陳鴻文則還未談好結果。

鄭錡鴻今年月薪來到15萬，調幅66%，並有激勵獎金50萬；林克謙月薪也調漲到12萬，調幅50%，並有激勵獎金25萬。另外，表現不如預期選手也小幅減薪，官大元減為18.5萬，但有30萬激勵獎金；林煜清減為18萬，另有40萬激勵獎金；謝榮豪減為17萬，另有50萬激勵獎金；彭識穎減為9萬，另有36萬激勵獎金。

野手部份，獲得入選經典賽肯定的張正偉，月薪登上40萬，並有激勵獎金40萬；在經典賽表現優異的張志豪，月薪也來到36萬，調幅12.5%，並有激勵獎金50萬。去年皆繳出15轟成績的小將許基宏及陳子豪，也獲得加薪肯定，許基宏月薪來到25萬，調幅13%，並有激勵獎金60萬；陳子豪則獲得複數年合約肯定，第一年月薪18萬，調薪幅度高達38%，第二年月薪 22萬，兩年皆有激勵獎金60萬。

另外，去年下半季表現優異的曾陶鎔及陳皓然也獲得加薪肯定，曾陶鎔月薪7萬並有激勵獎金 15萬；陳皓然月薪6.7萬並有激勵獎金14萬。陳家駒月薪則持平15 萬,另有激勵獎金45萬。而資深球員陳江和及林威助則小幅減薪，陳江和月薪20萬，另有激勵獎金24萬；林威助月薪35萬，另有激勵獎金70萬。

總計中信兄弟調薪作業，除剩餘3位球員外，其他球員皆已談妥，整體球員薪資相較上個球季，成長幅度約3%。

鄭凱文「薪」事未定。（資料照，記者廖耀東攝）

經典賽國手張志豪獲得加薪。（資料照，特派記者陳志曲攝）