中職Live》蔣智賢長打1打點 跑三壘遭觸殺

2017/03/20 19:23

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

兄弟

1

0

0

1

4

0

0

0

0

0

1

0

第一局

1上，兩出局，林智勝敲出安打，蔣智賢補上左外野長打，帶有1分打點，但衝三壘遭回傳球觸殺出局，兄弟1：0領先。

先發陣容

兄弟

棒次

陳子豪 RF

1

莊駿凱 RF

張志豪 CF

2

陳鏞基 3B

林智勝 2B

3

林志祥 2B

蔣智賢 3B

4

鄭鎧文 LF

彭政閔 1B

5

蘇智傑 DH

周思齊 DH

6

高國慶 1B

吳東融 SS

7

羅國龍 CF

張正偉 LF

8

高志綱　C

陳家駒　C

9

黃恩賜 SS

鄭凱文

先發投手

羅錦龍

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.