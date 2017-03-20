中職Live》蔣智賢長打1打點 跑三壘遭觸殺
2017/03/20 19:23
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第一局
1上，兩出局，林智勝敲出安打，蔣智賢補上左外野長打，帶有1分打點，但衝三壘遭回傳球觸殺出局，兄弟1：0領先。
先發陣容
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兄弟
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棒次
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獅
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陳子豪 RF
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1
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莊駿凱 RF
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張志豪 CF
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2
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陳鏞基 3B
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林智勝 2B
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3
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林志祥 2B
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蔣智賢 3B
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4
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鄭鎧文 LF
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彭政閔 1B
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5
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蘇智傑 DH
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周思齊 DH
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6
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高國慶 1B
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吳東融 SS
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7
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羅國龍 CF
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張正偉 LF
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8
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高志綱 C
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陳家駒 C
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9
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黃恩賜 SS
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鄭凱文
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先發投手
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羅錦龍
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