中職Live》蔣智賢長打1打點 跑三壘遭觸殺

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 0 1 4 0 獅 0 0 0 0 1 0

第一局

1上，兩出局，林智勝敲出安打，蔣智賢補上左外野長打，帶有1分打點，但衝三壘遭回傳球觸殺出局，兄弟1：0領先。

先發陣容

兄弟 棒次 獅 陳子豪 RF 1 莊駿凱 RF 張志豪 CF 2 陳鏞基 3B 林智勝 2B 3 林志祥 2B 蔣智賢 3B 4 鄭鎧文 LF 彭政閔 1B 5 蘇智傑 DH 周思齊 DH 6 高國慶 1B 吳東融 SS 7 羅國龍 CF 張正偉 LF 8 高志綱 C 陳家駒 C 9 黃恩賜 SS 鄭凱文 先發投手 羅錦龍