荷、波四強對尬 今日賽事預告與轉播
2017/03/21 07:07
經典賽準決賽今早開打，至今仍未嚐敗績的波多黎各由釀酒人投手羅培茲掛帥先發，本屆預賽對墨西哥，主投4.1局被敲2支安打失1分，飆出5K和2保送，最終波多黎各以9:4贏球，荷蘭方面則是范登赫克率先登板，在道奇守護神簡森加入後，荷蘭牛棚實力也順間大增，而這也是簡森第3次出征經典賽。
勇士今早最後一次作客雷霆主場，陣中膝傷休養中的杜蘭特確定不會在前東家主場出賽，兩隊近況火熱，勇士打出3連勝，而雷霆則是5連勝，今強碰會由誰勝出？請鎖定自由體育。
經典賽
09:00 荷蘭 vs. 波多黎各（ELEVEN、公視3台）
MLB春訓
08:00 遊騎兵 vs. 教士（FOX體育）
中職
18:35 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將（緯來育樂）
NBA
08:00 勇士 vs. 雷霆（緯來體育）
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