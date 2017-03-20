中職》馮勝賢新官上任 26日開會討論一級賽事主導事宜
2017/03/20 17:32
中職新任秘書長馮勝賢（左）和副秘書長許彥輝。（記者吳清正攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕中職今宣布秘書長由馮勝賢出任，也敲定26日要召開常務理事會，討論主導一級國際賽事的相關事宜。
關於馮勝賢接任秘書長，富邦領隊蔡承儒今天表示，「之前吳志揚會長已打電話通知了，週日的常務理事會也會再確認此事。」
由於新上任的體育署長林德福之前已表示，未來棒球一級國際賽事將交由中職主導。中職聯盟感謝林德福的出面協調，但對於實際運作的問題還需要時間研究，也將在26日常務理事會上討論。
關於主導一級國際賽事，中職目前對於組、訓、賽三方面中的「賽」最有疑慮。桃猿領隊劉玠廷就曾表示，相關執行面還需要討論清楚，包括爭辦相關賽事的主辦權。
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