中職》打出身價！陳子豪薪資大漲38％

陳子豪。（記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟今公布最新調薪進度，去年打出生涯最佳的陳子豪獲得複數年合約肯定，月薪18萬是「同梯」最高，漲幅高達38%也是陣中野手最多。

陳子豪是2013年中職首次開放高中畢業生選秀的球員，該年季中選秀兄弟象以第2指名相中他，第一輪的李啟文決定先念大學，未和球隊簽約，陳子豪即和第3輪王則鈞入團，「同梯」其他隊則有梁家榮、江辰晏、范玉禹、朱俊祥等人於一軍出賽過。

陳子豪在2013年最後一場例行賽先發，打破中職最年輕出賽紀錄，隔年生涯首轟再擠下張泰山，以18歲257天成為最年輕全壘打紀錄保持人。

2015年陳子豪逐漸扛起球隊重要一角，去年102場出賽、314打數，59得分、15轟、70打點，打擊三圍0.350/0.410/0.554都是生涯新高，在主力張志豪受傷期間頂上空缺，好成績也讓他今年獲得加薪，第一年月薪18萬、第二年月薪22萬，兩年皆有激勵獎金60萬。