經典賽》首度以投手身份出賽 簡森難掩雀躍

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭明早9點將與波多黎各於洛杉磯交手，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）也已向荷蘭隊報到，第3度參與經典賽，他表示很興奮，也準備在自己主場替荷蘭擔任守護神的任務。

簡森前一次是以捕手身份出賽，還秀了一手跪地阻殺美技，自2012年擔任道奇終結者，生涯已拿下189次救援成功，防禦率僅2.20，去年成為自由球員後道奇也以5年8000萬美元（約新台幣25億6856萬元）合約續留。

「希望我們能保持領先到第9局再派簡森上場。」荷蘭內野手柏格茲（Xander Bogaerts）表示，「他是大聯盟頂級的終結者，若他能替我們守住勝利，這再好不過了。」

簡森擁有98英里（約157.7公里）的球速，並以卡特球聞名，上季成功關門47次，68.2局飆出104次三振，K功驚人，「從小就跟這些傢伙打球長大，現在又能並肩為國爭光，這感覺很棒，而我們會盡力拿下之後的勝利。」簡森表示。

道奇終結者簡森將代表荷蘭出賽。（資料照，法新社）