中職》兄弟公布調薪 主力球員薪資一覽看這

中信兄弟張志豪。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天公布主力球員調薪，經典賽國手張志豪、張正偉、許基宏等人，都獲得調薪，王勝偉則在出國前就已完成談薪一事。

兄弟今年調薪方面，主力球員彭政閔年初就與球團簽定總值3600萬元的6年合約，包含2年球員約與4年教練約；王勝偉在參加經典賽之前，也與球團簽下2年總值1000萬的合約，第1年月薪為38萬，第2年月薪為42萬，另有激勵獎金每年20萬，兩年合約總值共1000萬。

而參加經典賽的張正偉這次調薪來到40萬元，張志豪36萬元，許基宏25萬元。不過，陳鴻文，以及參與台日對抗賽的鄭凱文等人，尚未完成調薪。

中信兄弟表示，這次調薪作業，除剩餘3位球員外，其他球員皆已談妥，整體球員薪資相較上個球季，成長幅度約3%。

中信兄弟本次調薪一覽：

球員 月薪 附註 張正偉 40萬 激勵獎金40萬 張志豪 36萬 激勵獎金50萬 林威助 35萬 激勵獎金70萬 許基宏 25萬 激勵獎金60萬 陳江和 20萬 激勵獎金24萬 官大元 18.5萬 激勵獎金30萬 陳子豪 18 萬 激勵獎金60萬 林煜清 18萬 激勵獎金40萬 鄭錡鴻 15萬 激勵獎金50萬 陳家駒 15萬 激勵獎金45萬 林克謙 12萬 激勵獎金25萬 曾陶鎔 7萬 激勵獎金15萬 陳皓然 6.7萬 激勵獎金14萬

中信兄弟複數年合約球員：

球員 月薪 附註 林智勝 125萬（平均） 2016年簽3年3600萬、每年激勵獎金300萬共900萬 彭政閔 70萬 2017年初簽6年3600萬約 周思齊 55萬（平均） 2014年簽5年合約 鄭達鴻 50萬 2016簽3年合約，總值最高可達2016萬元 蔣智賢 44萬 2015年簽總值1242萬元的複數年合約 王勝偉 38萬（首年） 今年2月簽2年總值1000萬元

中信兄弟張正偉。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）