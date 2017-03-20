中職》兄弟公布調薪 主力球員薪資一覽看這
2017/03/20 19:11
中信兄弟張志豪。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天公布主力球員調薪，經典賽國手張志豪、張正偉、許基宏等人，都獲得調薪，王勝偉則在出國前就已完成談薪一事。
兄弟今年調薪方面，主力球員彭政閔年初就與球團簽定總值3600萬元的6年合約，包含2年球員約與4年教練約；王勝偉在參加經典賽之前，也與球團簽下2年總值1000萬的合約，第1年月薪為38萬，第2年月薪為42萬，另有激勵獎金每年20萬，兩年合約總值共1000萬。
而參加經典賽的張正偉這次調薪來到40萬元，張志豪36萬元，許基宏25萬元。不過，陳鴻文，以及參與台日對抗賽的鄭凱文等人，尚未完成調薪。
中信兄弟表示，這次調薪作業，除剩餘3位球員外，其他球員皆已談妥，整體球員薪資相較上個球季，成長幅度約3%。
中信兄弟本次調薪一覽：
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球員
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月薪
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附註
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張正偉
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40萬
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激勵獎金40萬
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張志豪
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36萬
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激勵獎金50萬
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林威助
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35萬
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激勵獎金70萬
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許基宏
|
25萬
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激勵獎金60萬
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陳江和
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20萬
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激勵獎金24萬
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官大元
|
18.5萬
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激勵獎金30萬
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陳子豪
|
18 萬
|
激勵獎金60萬
|
林煜清
|
18萬
|
激勵獎金40萬
|
鄭錡鴻
|
15萬
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激勵獎金50萬
|
陳家駒
|
15萬
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激勵獎金45萬
|
林克謙
|
12萬
|
激勵獎金25萬
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曾陶鎔
|
7萬
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激勵獎金15萬
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陳皓然
|
6.7萬
|
激勵獎金14萬
中信兄弟複數年合約球員：
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球員
|
月薪
|
附註
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林智勝
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125萬（平均）
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2016年簽3年3600萬、每年激勵獎金300萬共900萬
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彭政閔
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70萬
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2017年初簽6年3600萬約
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周思齊
|
55萬（平均）
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2014年簽5年合約
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鄭達鴻
|
50萬
|
2016簽3年合約，總值最高可達2016萬元
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蔣智賢
|
44萬
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2015年簽總值1242萬元的複數年合約
|
王勝偉
|
38萬（首年）
|
今年2月簽2年總值1000萬元
中信兄弟張正偉。（記者廖耀東攝）
許基宏。（記者廖耀東攝）
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