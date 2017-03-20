MLB》經典賽拉傷 馬林魚三壘手無緣開季
2017/03/20 19:11
普拉多代表委內瑞拉出賽（左）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚三壘手普拉多（Martin Prado）本屆代表委內瑞拉出征經典賽，但上週四與美國比賽中卻在跑壘時拉傷大腿，經檢查後傷勢並不樂觀。
由於普拉多需要一段時間的休養，可能趕不上4月4日對國民的開幕戰，至於何時能歸隊，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示目前沒有答案。
對於自己打經典賽受傷，普拉多相當自責，「我非常擔心自己大腿的傷勢，我完全不了解目前的情況。」他表示，「我的心情很失落，不只讓隊友失望，也對不起馬林魚的各位，我沒能健康歸隊。」
普拉多上季出賽153場，打擊率3成05並打回75分打點，另外還有8支全壘打，是陣中主力三壘手。
馬林魚三壘手普拉多。（資料照，法新社）
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