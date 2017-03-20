中職》蔗總點名莊駿凱代班開路 開幕戰林子崴有機會

莊駿凱進步大，開季暫定開路先鋒。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊今將進行最後一場公辦熱身賽，之後就要迎接開季，總教練黃甘霖說，原本預定打開路先鋒、守游擊的陳傑憲暫時掛傷號，開路先鋒有可能讓莊駿凱擔任，游擊工作則是黃恩賜、吳國豪、蔡奕玄競爭，近期蔡奕玄狀況最佳。

莊駿凱、蔡奕玄選秀時是2015年「同梯」，兩人在一軍上場機會都不多，但熱身賽狀況都不錯，依據黃甘霖規劃，中線（中外野、二游）守備球員盡可能固定守備位置，蔡奕玄在陳傑憲受傷期間，很可能頂替其先發，莊駿凱則是外野3個位置都能守。

投手方面，開幕戰可能交給林子崴、洋投福瑞多其中1人，另1位洋投布魯斯很可能投第2或3場，洪心騏、廖文揚、今天先發的羅錦龍都是先發人選，陳育軒、受傷的王玉譜也都以先發角色調整。

林子崴有機會主投開幕戰。（資料照，記者黃志源攝）