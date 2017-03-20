中職》狄馬克報到首練投 能否趕上開季再觀察

獅隊新洋投狄馬克報到。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊今年簽下經典賽義大利隊國手狄馬克，結束首輪賽事後，狄馬克前幾天抵台，今天正式牛棚練投。獅隊總教練黃甘霖跟投手教練鄭博壬都說，狄馬克還要時間調整，將視狀況決定他是否開幕首戰就登錄一軍。

狄馬克練投完之後則表示，自己早已準備好上場，也沒有時差問題。義大利這次和波多黎各、委內瑞拉、墨西哥3支中美洲強權同組，賽前不被看好，但僅差1勝就可能晉級，狄馬克自己則是面對委內瑞拉表現欠佳。

狄馬克說，投球上一定都還有能更進步的地方，一定都想要更好，能夠在經典賽面對大聯盟水準的打者，也是很棒的經驗，義大利總教練領導統御能力強，全隊一直維持高昂士氣。

狄馬克對中職的印象，幾乎都是效力獨立聯盟時期從隊友口中得知，他說效力獨盟約克革命時，他和前兄弟洋投克蘭頓、寇迪都當過隊友。