日職》經典賽投到手指破皮 陳冠宇痊癒卻患花粉症

陳冠宇在對南韓一戰，投到左手中指破皮流血，褲子上還有些許血跡。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日左投陳冠宇經典賽對南韓一戰先發因手指破皮退場，經過一週休養，今天他透過社群網站和球迷報平安，還加碼自爆自己正飽受花粉症所苦。

陳冠宇在經典賽對以色列、南韓出賽，4局被敲8安打1轟，送出8K，失5分責失，防禦率11.25。首戰對以色列他接替先發郭俊麟投球，投出讓球迷驚豔的表現，第3戰對南韓先發，途中因手指破皮退場。

今天陳冠宇用臉書和大家分享近日狀況，表示「手指頭沒問題囉，請大家放心」，不過卻因花粉打噴嚏，他還自嘲「我不是日本人怎麼會得花粉症呢」。

此外，陳冠宇的應援商品將在25日販售，稍早經紀公司也將新商品的圖樣公布。

陳冠宇應援商品。（取自pb+運動平台）