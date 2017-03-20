經典賽》日本三國手表現亮眼 美媒點名能挑戰大聯盟
2017/03/20 20:40
千賀滉大。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽讓各隊球員爭取國家榮譽外，也是許多選手有展現身手的好機會，部分球員也成為美國球探的目標。有美國媒體點名日本隊三名好手千賀滉大、筒香嘉智、山田哲人表現出色，是值得關注的球員。
《Sports on earth》報導，雖然今年經典賽看不到因傷辭退國家隊的「投打二刀流」大谷翔平，但陣中仍有不少好手值得關注，像是橫濱DeNA當家明星重砲筒香嘉智，去年打出44轟、110分打點的央聯雙冠王成績，此次經典賽也有令人印象深刻的表現。筒香嘉智在經典賽六戰繳出3成64、3轟、8打點的成績。
該媒體也指養樂多的山田哲人，上季打擊率3成04、38轟、30盜，連兩年達成「333」紀錄，他在這次經典賽繳出3成20打擊率、2轟、5打點；軟銀投手千賀滉大用有95英哩（約152.8公里）左右的速球，該媒體指比起日本野手，日本投手比較能在大聯盟生存。千賀滉大在這次經典賽出賽3場，1場為先發，總共9局投球送出11K，只被敲5安，防禦率是完美的「0」。
筒香嘉智。（美聯社）
山田哲人。（美聯社）
此外，該媒體也點名以色列投手查德（Josh Zeid）、義大利安崔歐里（John Andreoli）、墨西哥打者奎羅茲（Esteban Quiroz）、古巴巨砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）也值得大聯盟注意。
以色列投手查德。（美聯社）
墨西哥打者奎羅茲（Esteban Quiroz）。（美聯社）
義大利安崔歐里。（歐新社）
古巴巨砲戴斯潘。（美聯社）
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