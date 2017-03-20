經典賽》四強生死戰 波國總教頭信心滿滿
2017/03/20 21:34
羅培茲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2017經典賽4強明早將由荷蘭對上6連勝的波多黎各，這兩支勁旅在2013年都曾打進4強，荷蘭最後輸給多明尼加，而波多黎各則是在晉級決賽後，不敵當年冠軍多明尼加。
比賽進入最後關頭，總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）對子弟兵相當有自信：「對比上一屆，我們在先發及牛棚都有絕佳的戰力，打線方面也更具威脅性，我們目標明確，也一定會做到。」
面對即將到來的挑戰，多明尼加先發投手羅培茲（Jorge Lopez）表示：「這場比賽的確很重要，我們先前也是用一樣的心情去面對每場比賽，只是這場攸關是否晉級決賽，意義當然不同。」
隊上鐵捕莫里納（Yadier Molina）獲選為F組MVP，羅德里奎茲很替他高興，並說：「全國上下都知道這件事，這項殊榮令我感到驕傲，隊友們也與有榮焉，他無庸置疑是隊上的指標，這一切也都是他所應得的。」
莫里納獲選F組MVP。（資料照，法新社）
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