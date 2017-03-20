經典賽》波多黎各六連勝秘訣 當家鐵捕半年前就在情蒐

莫里納。（資料照，歐新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕波多黎各在本屆經典賽六連勝，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）可說是重要功臣。這位大聯盟資歷13年的好手，相當重視經典賽，早在半年前就開始情蒐其他球隊。

棒球賽場上瞬息萬變，莫里納注意到投手疲累時，就會建議教練換投，且他引領投手相當有一套，菜鳥投手魯戈（Seth Lugo）就說，即使他認為有時候不是好的配球，但莫里納蹲在本壘板後方，就能讓人有更多的信心，與他合作是個令人難以置信的經驗。

波國總管柯拉（Alex Cora）指出，莫里納早在六個月前研究其他隊伍，這是球隊做決策的重要參考指標之一。柯拉還說，莫里納在6個月前就要各隊的名單，當時想開玩笑回說，「老兄，紅雀隊要怎麼辦？」

莫里納有多重視經典賽？柯拉透露，莫里納以為經典賽就在2016年，「他在2015年就給我球隊先發名單和陣容，我不得不跟他說，『還有兩年啦』」。

莫里納則說，「來自波多黎各，在你的胸前有這個字樣，你是在為你的家人而戰，這是一種不同的感覺。」

莫里納在這次經典賽出賽4場，17打數揮出6支安打，包含兩轟，總共有6分打點、跑回4分，打擊率為3成53。他也是美職國家聯盟2008年至2015年的金手套得主。

莫里納。（資料照，法新社）