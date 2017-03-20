NBA》「地平說」又有擁護者！歐尼爾力挺厄文

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星後衛厄文（Kyrie Irving）在2月發表震驚外媒的「地平說」，事隔一個月，竟又有擁護者現身力挺，退役球星「鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）受訪時也說，相信地球是平的。

2月厄文語出驚人，當起科學家發表「地球是平的」一說，隨即錢德勒（Wilson Chandler）、格林（Draymond Green）也加入他的行列。近日歐尼爾在廣播節目中討論起「地平說」，承襲厄文的說法，他表示，地球確實是平的。

「有3種方式能改變你的看法：閱讀、觀察和聆聽。」歐尼爾接著說道，「我從海岸開車到另一個海岸，讓我相信地球是平的。我的意思是，我從佛羅里達出發到加州，我感覺地球就是平的。我不從360度的角度去看，是因為所有事情都是受重力影響，難道你要跟我說中國在我們下方？沒有嘛，所以世界是平的。」