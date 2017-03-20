中職》曾陶鎔進帳熱身賽第4轟 兄弟大勝統一
2017/03/20 22:13
象隊曾陶鎔於官辦熱身賽，已敲出4轟。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕中職公辦熱身賽，中信兄弟和統一獅都是最後一場熱身賽，中信兄弟7局上一輪猛攻，單局2轟、8支安打，其中曾陶鎔、許基宏連兩打席開轟。中信兄弟終場16:2大勝統一獅。
中信兄弟曾陶鎔去年在二軍表現就很亮眼，今年春訓擊出4支全壘打，總教練史耐德賽後說，很高興陣中有這樣能兼守三壘、游擊、一壘和外野的多守位球員，且他的打擊也很好，之後例行賽會盡可能多讓他上場。
曾陶鎔自己則認為，現在的他離一軍先發還有段距離，目標先想辦法待在一軍，也有許多要進步的地方。這次公辦熱身賽擊出4轟，曾陶鎔說雖然開心，但三振還是偏多。
象隊曾陶鎔於官辦熱身賽，已敲出4轟。（記者廖耀東攝）
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