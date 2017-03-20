NBA》羅培茲投籃沒進 一搶五抓籃板還得分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰小牛，中鋒羅培茲（Brook Lopez）投籃沒進，他以「一搶五」抓下籃板，再拋投得分。

這場比賽第二節，羅培茲在罰球線附近投籃沒進，其他隊友都已經退防，唯獨羅培茲一人在與小牛隊五名球員搶籃板，羅培茲不但搶到籃板球、還拋投得分，讓全場觀眾喝采。

羅培茲這場比賽拿下27分、7籃板，但籃網最後以104：111輸球。台裔後衛林書豪僅打7分鐘就因腳踝受傷退場。

羅培茲。（美聯社）