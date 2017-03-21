經典賽》荷蘭4強賽前傳噩耗 中心強打肩傷退賽

葛瑞戈爾斯。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽4強賽今早9時開打，荷蘭球星葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）爆出右肩受傷，目前已回母隊洋基休養，確定錯過今天對上波多黎各的比賽。

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，葛瑞戈爾斯昨接受MRI檢查，右肩胛下肌有血腫現象，歸期未定，可能會休養一下；總管凱許曼（Brian Cashman）則表示，葛瑞戈爾斯如果缺席開幕戰，不會急著讓頂級新秀托瑞斯（Gleyber Torres）上陣。

葛瑞戈爾斯是荷蘭隊重要球星，6場全勤貢獻打擊率0.348、全隊第2多的8分打點，僅次於巴倫汀，今天無法在4強賽對上不敗的波多黎各，將重擊荷蘭的打擊戰力。

此外，葛瑞戈爾斯去年球季貢獻20轟70打點，皆是大聯盟生涯最高，吉拉迪坦言，「我們看到他去年在進攻的大幅進步，還有守備上的表現，這是個很大的損失。」