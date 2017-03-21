網球》又來！台灣好手無故遭強冠中國籍

〔體育中心／綜合報導〕又有台灣選手因政治因素被強冠中國籍嗎？網球好手謝淑薇昨在臉書貼文，表示自己的世界排名在日本網站上居然被掛為中國籍。

昨天深夜謝淑薇在臉書貼文：「安安你好中國籍選手」，並附上一張來自日本網球網站的女子世界排名截圖，圖中名列單打第100名的謝淑薇，國籍居然被冠上中國五星旗，有球迷在下方留言「又是ROC惹的禍…」、「現在連非常屈辱的中華台北都直接變china啊」，也有中國網友留言「歡迎淑薇轉籍」。

日本網站將謝淑薇的國籍誤植為中國。（取自謝淑薇臉書）