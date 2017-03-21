NBA》魏少能完成場均大三元？美媒分析給你看
2017/03/21 07:50
魏少有相當的機率能完成單季場均大三元的紀錄。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季表現超亮眼，至今場均繳出31.7分、10.5籃板和10.3助攻的大三元成績單，非常有機會成為繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後，第2位締造單季場均大三元的紀錄的球員。《ESPN》透過數據分析預測魏少有97％的機率可以完成這項壯舉。
《ESPN》指出，雷霆例行賽目前還剩下13場，魏斯布魯克若要繼續保持場均大三元的數據，每場必須繳出7.3籃板、8.2助攻以上的表現，才有機會完成這項難能可貴的紀錄。
魏斯布魯克本季已累積34次大三元，距離「大O」羅伯森的41次只差7場，《ESPN》預測魏少最後能拿到單季40次大三元，無法追平或打破史上單季最多大三元紀錄。
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