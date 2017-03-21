MLB》砂礫變珍珠 選秀會第941順位簽16億大合約

〔記者龔乃玠／綜合報導〕光芒確定以6年5350萬美元（約16億台幣）提前續約中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier），成為老闆史坦伯格旗下繼朗格利亞（Evan Longoria）、亞契（Chris Archer）後，第3名獲得至少6年合約的光芒球員。

「這是不可思議、也是我夢寐以求的一天，我從大學每天都拚盡全力，就是為了實現這一刻，」基爾梅爾表示，「成果就在眼前，我心中無比感恩與感謝，我是現在地球上最快樂的男人。」

基爾梅爾將迎接他的第三個大聯盟球季，簽訂這份6年合約內容包括激勵獎金、一個球隊選擇權，最高金額可達6615萬美元。原定2020年季後成為自由球員的他，最久可在光芒待到2023年，屆時將33歲。

光芒中外野手基爾梅爾提前續約。（法新社）

光芒總裁席爾佛曼（Matt Silverman）與基爾梅爾都表示，雙方簽訂這份長約不是艱難的決定。「他已證明自己是最活躍、最令人期待的球員，球場外的工作態度、奉獻與領導能力更豎立榜樣，我們很開心他會是光芒未來幾年的中外野手。」席爾佛曼說。

基爾梅爾去年再度獲得美聯金手套，成為1957年來唯二在大聯盟前兩個完整生涯球季中獲得金手套的外野手，另一人則是2001-02年鈴木一朗；打擊上，去分別在全壘打（12轟）、盜壘（21盜）、上壘率（0.031）皆達生涯新高。

基爾梅爾強調，大約不會影響他的表現，「我永遠不會忘記，我是2010年選秀會上（31輪）第941位被選中的，我也不滿足於現況，將會盡可能成為最好的球員。」