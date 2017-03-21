NBA》勇士不滿雷霆製造對立？主帥出面澄清

勇士總教練柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天2度作客挑戰雷霆，據《ESPN》報導指出，勇士高層不滿杜蘭特（Kevin Durant）首度回到前東家主場時，雷霆竟放任滿場球迷狂噓杜蘭特，並不做任何行動來緩解球員和球迷之間的緊張氣氛。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今天受訪時否認有這件事，也不知道消息是從何而來。

「我不這麼認為，」柯爾今天賽前受訪時表示，雷霆總管普萊斯蒂（Sam Presti）與他是好朋友，也認識雷霆總裁班奈特（Clay Bennett），他認為這只一切都是謠言，他們相當尊重雷霆，不知道消息是從哪裡傳出來。

柯爾也說，球員轉到他隊勢必會影響到之前支持他的球迷情緒，他們會出現落淚、歡呼、噓聲等等行為，這都是比賽的一部分。