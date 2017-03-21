MLB》皇家第5號先發出爐 楊恩轉往牛棚

卡恩斯將擔任皇家第5號先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家總教練尤斯特（Ned Yost）今年很快就確認陣中先發，今天宣佈由29歲右投手卡恩斯（Nathan Karns）出任，原本的先發競爭者楊恩（Chris Young）與伍德（Travis Wood）將轉往牛棚擔任長中繼。

卡恩斯在休賽季透過戴森（Jarrod Dyson）交易案從水手來到皇家，去年他擔任過15場先發，累積6勝2敗防禦率5.15，今年春訓他的成績雖不亮眼，出賽4場防禦率高達7.36，但尤斯特仍對他信心十足，指名擔綱第5號先發。

去年表現不理想的楊恩，春訓表現相當亮眼，出賽4場防禦率僅2.13，其中2場先發都未失分，伍德則是出賽4場拿下2勝，防禦率4.05的成績。

如此一來皇家今年的5名先發將依序為達菲（Danny Duffy）、甘迺迪（Ian Kennedy）、海默爾（Jason Hammel）、瓦格斯（Jason Vargas）、卡恩斯，牛棚方面將由伍德、楊恩、彼得（Peter Moylan）、史壯姆（Matthew Strahm）、亞歷山大（Scott Alexander）等人組成，終結者預計為火球男賀雷拉（Kelvin Herrera）。