NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代

林書豪被列入籃網每日觀察名單，球季結束前能否重返球場是未知數。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕林書豪昨天對小牛再度受傷，不慎扭傷右腳踝退場，今天他受訪時雖然表示不覺得傷勢有那麼嚴重，但總教練亞特金森（Kenny Atkinson）卻已經宣佈剩餘賽事的先發控衛將由汀維迪（Spencer Dinwiddie）擔任。

林書豪今天表示，這次的傷勢不像上次大腿拉傷那般嚴重，只是每日觀察名單而已，他也強調有信心能在球季結束前復出。

不過紐約郵報記者Ryan Michael Lazo第一時間在推特上表示，亞總已經決定讓替補控衛汀維迪擔任先發控衛直到季末，他也表示想趁林書豪缺陣這段期間看看剛加盟的古德溫（Archie Goodwin）能有什麼樣的表現，但他稍早已澄清，表示汀維迪將先發到林書豪歸隊為止，意即林書豪仍是籃網的當家控衛。

汀維迪是從NBDL體系打上來的球員，古德溫則是籃網最近透過10天短約簽下的球員，2人都在尋求站穩NBA的機會，尤其汀維迪昨天頂替林書豪繳出18分7助攻佳績，若把握機會，可望在籃網掀起一股「汀來瘋」。

汀維迪的企圖心相當強烈。（美聯社）