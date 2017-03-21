經典賽》日本武士強碰美國隊 陽岱鋼隊友傳授攻略
2017/03/21 10:02
讀賣巨人洋投馬錫森。（取自Japantimes）
〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊經典賽四強戰將強碰地主美國隊，美國隊鑽石打線火力兇猛，曾代表加拿大隊的讀賣巨人洋投馬錫森（Scott Mathieson）今天傳授對付美國隊的有力攻略。
加拿大曾在經典賽與美國隊交過手，最終以0：8遭到完封，美國隊展現驚人火力讓馬錫森印象深刻，他表示，美國隊只要正常發揮，應該能順利擊敗日本挺進冠軍賽，但日本隊的強項就是團結、凝聚力強，對於臨場作戰相當有自信，「我在美國見識過很多各式各樣的投手，日本隊先發投手菅野智之是一名一流的強投。」他也提醒菅野應該適時改變投球節奏，應該會收到不錯的效果。
馬錫森認為美國隊打者不畏懼直球，必須多搭配變化球來混淆，達到誘敵的效果，只要不要投高，應該都能解決他們。
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