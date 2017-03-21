NBA》「甜瓜」交易案再起？傳快艇2人出面遊說

甜瓜的未來撲朔迷離。（USA TODAY Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕「甜瓜」交易案再起？尼克今天客場出戰快艇，賽前有消息指出安東尼（Carmelo Anthony）與快艇助理教練伍德森（Mike Woodson）、卡塞爾（Sam Cassell）相談盛歡，因此傳聞甜瓜未來可望轉往洛杉磯發展。

伍德森是尼克2012-13年的教頭，安東尼當年打出生涯最佳表現，以場均28.7分拿下聯盟得分王，但針對這次的傳聞，安東尼表示自己從未想過轉往洛杉磯發展。

他說：「我還沒想過，在交易大限前確實有個機會，過去幾年不管是湖人還是快艇都一直跟我有關聯，我試著不去想這些，特別是我現在還在為尼克打球，而且準備要與這些球隊交手。」

快艇在交易大限前曾向尼克提出交易，不過安東尼握有拒絕交易的霸王調款，因此交易告吹，這次快艇伍德森、卡塞爾2人特地與甜瓜見面是否為遊說他加盟，準備未來與保羅（Chris Paul）聯手組成巨頭衝擊總冠軍？相當令人玩味。