NBA》勇士雷霆大亂鬥 柯瑞、魏少罕見對幹（影音）
2017/03/21 10:47
柯瑞與魏少爆發衝突，裁判將雙方球員架開。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Steph Curry）在聯盟形象良好，但今天卻在對雷霆的比賽中與「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）爆發肢體衝突，相當罕見。
第2節剩5.3秒時，柯瑞疑似在卡位時與雷霆菜鳥克里斯頓（Semaj Christon）發生推擠，隨後魏斯布魯克也推了柯瑞一把，還大動作將柯瑞推開，引發勇士球員不滿，湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）趕緊上前護駕，並與魏斯布魯克理論，幸好裁判及時上前制止，才未釀更大衝突。
這不是魏斯布魯克首度與勇士球員發生衝突，上次杜蘭特回到雷霆主場時，也曾在場上與魏斯布魯克互噴垃圾話，而前幾天魏斯布魯克才針對柯瑞看好哈登（James Harden）拿下季賽MVP的言論表示嗤之以鼻，因此今天雙方發生衝突也格外敏感。
相關新聞
- NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代
- NBA》「甜瓜」交易案再起？傳快艇2人出面遊說
- NBA》勇士不滿雷霆製造對立？主帥出面澄清
- NBA》魏少能完成場均大三元？美媒分析給你看
- 荷、波四強對尬 今日賽事預告與轉播
推薦新聞
-
NBA》「浪花兄弟」合飆57分 勇士季賽橫掃雷霆2017/03/21 11:28
-
經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）2017/03/21 10:43
-
NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代2017/03/21 10:21
-
NBA》「甜瓜」交易案再起？傳快艇2人出面遊說2017/03/21 10:14
-
經典賽》牽制之神！莫里納2傳球抓到2出局（影音）2017/03/21 09:40