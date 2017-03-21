NBA》勇士雷霆大亂鬥 柯瑞、魏少罕見對幹（影音）

柯瑞與魏少爆發衝突，裁判將雙方球員架開。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Steph Curry）在聯盟形象良好，但今天卻在對雷霆的比賽中與「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）爆發肢體衝突，相當罕見。

第2節剩5.3秒時，柯瑞疑似在卡位時與雷霆菜鳥克里斯頓（Semaj Christon）發生推擠，隨後魏斯布魯克也推了柯瑞一把，還大動作將柯瑞推開，引發勇士球員不滿，湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）趕緊上前護駕，並與魏斯布魯克理論，幸好裁判及時上前制止，才未釀更大衝突。

這不是魏斯布魯克首度與勇士球員發生衝突，上次杜蘭特回到雷霆主場時，也曾在場上與魏斯布魯克互噴垃圾話，而前幾天魏斯布魯克才針對柯瑞看好哈登（James Harden）拿下季賽MVP的言論表示嗤之以鼻，因此今天雙方發生衝突也格外敏感。