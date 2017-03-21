MLB》達比修續留遊騎兵 總管有信心

達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍投手達比修有將在球季結束後成為自由球員，球團有意提前續約留人，但是目前談約進度沒有新進展。對此，總管丹尼爾斯（Jon Daniels）對於留下達比修相當有信心。

「雙方對於談判都抱持著開放的態度。」丹尼爾斯表示，與達比修有的談約沒有設下任何期限和底線，球團與達比修的經紀團隊溝通無礙，「我們關係很好，這有利於談約，而且達比修喜歡這裡。」

達比修有在2012年簽下一紙6年6000萬美元（約新台幣18億元）合約，本季結束合約到期，若未續約，達比修將成為自由球員，他日前也表態願意續留的意願，「我很喜歡這裡的環境，也很享受在這裡打球，如果真的要去其他球隊，也只能接受，不過我還是喜歡待在我覺得舒服的環境。」